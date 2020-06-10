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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل.. وزارة التربية والتعليم بصنعاء تُعلن موعد إنهاء العام الدراسي ٢٠١٩- ٢٠٢٠م

تُعلن وزارة التربية والتعليم غداً الخميس قرار إنهاء العام الدراسي ٢٠١٩- ٢٠٢٠م.

نائب وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة العليا للإختبارات الدكتور همدان الشامي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الوزارة ستعلن آلية إنهاء العام الدراسي وجداول اختبارات الطلاب والطالبات.

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وحث الدكتور الشامي الطلاب على الجد والمثابرة في استذكار دروسهم بما يمكنهم من حصد مراتب متقدمة .. متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.