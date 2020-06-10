شكرا لمتابعة خبر عن عاجل: رسالة خطيرة تلقاها الرئيس هادي سببت له صدمة كبيرة وقلبت الامور راسا على عقب..لن تصدق من هو الذي بعث الرسالة وما جاء فيها ( نص الرسالة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: رسالة خطيرة تلقاها الرئيس هادي سببت له صدمة كبيرة وقلبت الامور راسا على عقب..لن تصدق من هو الذي بعث الرسالة وما جاء فيها ( نص الرسالة )

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