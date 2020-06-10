شكرا لمتابعة خبر عن عاجل..خبير كويتي يعترف ان اليمن سيصبح اغني من السعودية ودول الخليج وستبدأ شعوب الخليج والسعودية بالهجرة العكسية والسفر الى اليمن للاستقرار فيها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..خبير كويتي يعترف ان اليمن سيصبح اغني من السعودية ودول الخليج وستبدأ شعوب الخليج والسعودية بالهجرة العكسية والسفر الى اليمن للاستقرار فيها

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