شكرا لبحثكم عن خبر ناطق قوات طارق صالح يفتح النار على مليشيا الحوثي ويشبهها بـ”النازية” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - فتح ناطق قوات طارق صالح، عضو قيادة القوات اليمنية المشتركة بالساحل الغربي، العميد صادق دويد، اليوم الثلاثاء، النار على مليشيا الحوثي.

وقال العميد دويد في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر " تويتر "، رصدها " المشهد اليمني "، " ‏ما أشبه الحوثية بالنازية في تعصبهما العنصري، و تسببهما في حروب، وكوارث إنسانية مرعبة مع فائض التخلف الحضاري الحوثي".

وأضاف: النازية لعنة حلت على المانيا وأوروبا دفع الشعب الألماني ضريبة جنونهم عقود من الزمن.

وأشار إلى أن الحوثية العنصرية لن تدوم، وهي محرقة لأصحابها واتباعهم.

وختم دويد تغريدته بهشتاج " الخمس_عنصريه_حوثيه".

وكان دويد، أكد في تعليق سابق على قانون الخمس " الحوثي " على أن "المدعو عبد الملك الحوثي اتخذ أساليب عنصرية تحاول جر من يعتقدون انحدارهم من عشيرة "بني هاشم" إلى خصومة مع بقية اليمنيين".

وأثار ما يسمى بقانون الزكاة الجديد الذي أصدرته المليشيا الحوثية والذي قرر "الخمس" للسلالة من النفط والغاز والذهب والمعادن والملح والزئبق والاحجار والرخام والنيس والسمك في البحر و العسل في الجبل، جدلا و ردود فعل غاضبة و واسعة.



صادق دويد @SDwaid

ما اشبه الحوثية بالنازية في تعصبهما العنصري،و تسببهما في حروب،وكوارث إنسانية مرعبة مع فائض التخلف الحضاري الحوثي.

النازية لعنة حلت على المانيا واوروبا دفع الشعب الالماني ضريبة جنونهم عقود من الزمن.

الحوثية العنصرية لن تدوم،هي محرقة لاصحابها و اتباعهم. #الخمس_عنصريه_حوثيه.

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8:13 PM - Jun 9, 2020

