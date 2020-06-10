شكرا لبحثكم عن خبر طالبت بإحضار شعرات من رأسه.. ساحرة يمنية تتوعد "عبدالملك الحوثي" ثأرا "لعلي عبدالله صالح" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية، اليوم الثلاثاء، أن ساحرة يمنية توعدت بإعاقة زعيم المليشيا "عبدالملك الحوثي" ثأرا للرئيس الراحل علي عبدالله صالح، وأحد أقاربها الذي أخذه الحوثيين للقتال بصفوفهم و أعادوه جثة هامدة.

وذكرت المصادر لـ " المشهد اليمني "، أن ساحرة كبيرة في السن بمحافظة حجة، وعدت بالقضاء على زعيم المليشيا وجعله شخص عاجز وضعيف وغير قادر على القيام بأي مهام.

وبينت المصادر أن الساحرة أكدت أنها تستطيع أن تجعل زعيم المليشيا يصاب بالجنون، وعدة أمراض أخرى تجعله في إعاقة دائمة.

وذكرت المصادر أن الساحرة طلبت إحضار بضع شعرات من رأس المتمرد عبد الملك الحوثي لتحقيق ما وعدت به.

ونوهت المصادر بأن المليشيا توعدت من جهتها بالقبض على الساحرة.

يأتي ذلك عقب مصرع أحد اقربائها في جبهات القتال بصفوف المليشيا، بعد قيامهم باخذه للقتال بالتحايل عليه دون علم أسرته.

وانتشر عشرات السحرة في الاونة الاخيرة بمعظم المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا باعتبارها بيئة خصبة للجهل والخرافة.

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