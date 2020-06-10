شكرا لبحثكم عن خبر أول نقابة يمنية تطالب” الشرعية” بصرف مرتبات منتسبيهاتزامنا مع حملة تغريدات مليونية والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - جددت نقابة الصحفيين اليمنيين، اليوم الثلاثاء، مطالبتها للحكومة اليمنية المعترف بها، بصرف مرتبات منتسبيها تزامنا مع حملة تغريدات مليونية على كافة منصات التواصل الاجتماعي.

و دعت النقابة في بيان بمناسبة يوم الصحافة اليمنية، أطلع عليه " المشهد اليمني "، الحكومة المعترف بها الى صرف رواتب جميع الصحفيين، واحترام التزاماتها الدستورية ذات الصلة بالحقوق والحريات العامة.

وعبرت عن استيائها الكبير لرفض الحكومة الشرعية صرف رواتب جميع العاملين في وسائل الإعلام الرسمية، خصوصاً في المناطق التي تقع خارج سيطرتها، خلال الفترة الماضية، مجددة مطالبتها بصرف كافة رواتب الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، لأن ذلك حق كفله الدستور، وهذه الحكومة هي المسؤولة عن تنفيذ أحكامه، ولا يحق لأية حكومة إيقاف رواتب موظفيها، خصوصاً في مثل هذه الأوضاع الكارثية التي تعيشها اليمن منذ 6 سنوات، يضاف إليها ما تتعرض له البلاد من جوائح، إضافة إلى أعباء كبيرة على حياة الصحفيين والموظفين عموماً.

وناشدت النقابة جماعة الحوثيين، وكافة الاطراف، باطلاق سراح 19 صحفيا محتجزا في معتقلاتها منذ سنوات، في وقت تزداد فيه مخاطر تفش مرعب لفيروس كورونا في انحاء البلاد.

وأضافت : إن القبضة الحديدية التي تنمرت على الصحفيين لا بد أن تنكسر، لتنتصر نضالات الصحافيين المدافعين عن قيم الحرية وحق المجتمع في الحصول على المعلومة، ولن يتوقف الكفاح إلا بعد إيقاف هذا العنف الممنهج ضد الصحافة والصحفيين وقيم التعدد والتنوع واحترام الرأي والرأي الآخر.

واستنكرت النقابة صلف السلطات المتعددة الرافضة لإطلاق سراح الصحافيين، وعدم الاستجابة لنداء النقابة الإنساني والمنظمات الدولية المختلفة بالإفراج عن الصحفيين المختطفين، خصوصاً مع تفشي وباء كورونا في اليمن بشكل مخيف يعرض حياة المختطفين للخطر.

ولفتت إلى أن موجة العنف تجاه الصحافيين تتوسع في كل مناطق اليمن، في ظل غياب مؤسسات الدولة الحقيقية، لتصل لتغييب حياة الصحافيين الذين كان آخرهم المصور الصحافي نبيل القعيطي، في عدن، ليصل عدد الصحافيين الشهداء منذ العام 2014 إلى 38 شهيداً.

وطالبت النقابة كافة المنظمات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير، بمواصلة ضغوطها للإفراج عن كافة الصحافيين، وإطلاق رواتب العاملين في وسائل الإعلام الرسمية، والتحقيق في كل قضايا القتل والاعتداءات بحق الصحافيين التي لن تسقط بالتقادم.

وأشارت إلى أن الحرب الدامية التي تعرضت لها الصحافة اليمنية ابتداء من استباحة وسائل الإعلام ونهبها، ومطاردة الصحفيين والمصورين، وإيقاف العشرات من وسائل الإعلام، وحجب المئات من المواقع الإلكترونية المحلية والعربية والدولية، وإيقاف رواتب الصحافيين وقتل العشرات منهم، يجب أن تتوقف، وأن تتعامل المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي مع أزمة الصحافة اليمنية بما يناسب تضحياتها منذ بداية الحرب وحتى اليوم.

ويأتي بيان النقابة، بالتزامن مع دخول حملة تغريدات مليونية لكافة موظفي الدولة في اليمن، للمطالبة بصرف رواتبهم المنقطعة منذ أكثر من أربع سنوات، يومها الخامس.