الحوثيون يفتعلون أزمة مشتقات نفطية لرفع الأسعار والتي مازالت من أغلى دول العالم

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يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مطلعة في شركة النفط اليمنية - فرع المليشيا الحوثية - عن بدء المليشيا الحوثية بافتعال أزمة في المشتقات النفطية لرفع أسعارها .
وقالت المصادر " للمشهد اليمني " اليوم الثلاثاء أن الحوثيين بدئوا بافتعال أزمة في المشتقات النفطية لرفع أسعارها والتي مازالت من أغلى دول العالم في إطار سياسة المليشيا لتحقيق مكاسب مالية لصالحهم وافقار الشعب اليمني والذي أصبح لا يحرك ساكنا .
وأضافت المصادر أن الحوثيين بدئوا بتقليل الكمية إلى المحطات في مناطق سيطرتهم في إطار سياسية المليشيا والتي ترتكز على اختلاق الأزمة ورفع الأسعار في السوق السوداء ثم توفيره بالسعر التي تريد بعد تهيئة المواطنين والذين أصبح لديهم صناعة بشرائه بالسعر التي تريد كأفضل من انعدامه .
وأكدت المصادر أن الحوثيين بدئوا بحملة إعلامية لتحميل دول التحالف العربي مسؤولية رفع الأسعار وهي سياسية أصبحت معروفة لدى غالبية اليمنيين .
وأعلن متحدث شركة النفط التابع للحوثيين عن تأثر كل القطاعات الحيوية بشكل مباشر باحتجاز المشتقات النفطية كونها ترتكز على مادة الوقود منها القطاع الصحي هو ما يكشف إستغلال المليشيا لوباء كورونا للمتاجرة بدماء اليمنيين .
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