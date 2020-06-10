القوات الجنوبية بالضالع تفشل هجومين منفصلين للمليشيات في جبهات الحُشاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 يونيو 2020

الضالع - الخليج 365

تصدت القوات الجنوبية المرابطة في جبهات شمال شرقي مديرية الحُشاء من كتائب الشهيد مروان والأول صاعقة لهجومين منفصلين كانت قد أقدمت عليهما المليشيات الحوثية باتجاه مواقعها.



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وخلال مواجهات استمرت على مدى ساعتين، إنكسرت عناصر المليشيات الحوثية المهاجمة بعد تكبدها خسائر في عديدها وعتادها بعمليات قصف مدفعي ومواجهات مباشرة بالأسلحة المتوسطة والخفيفة.

الهجوم الأول كانت قد حاولت هذه المليشيات شنه باتجاه مواقع القوات المسلحة الجنوبية في الحرّة وموقع الشهيد مروان، إلا أنها لاقت الرد الرادع والذي أجبرها على التراجع، لتحاول بهجوم خجول آخر باتجاه مواقع السّاحِلة وحبيل ناجي، إلا أنها لاقت المصير ذاته لتعود إلى مواقعها السابقة بعد تلقيها ضربات موجعة