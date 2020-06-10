شكرا لقرائتكم خبر عن الريال اليمني يواصل انخفاضه امام العملات الأجنبية.. اخر تحديث لاسعار الصرف اليوم الاربعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انخفض سعر صرف الريال اليمني اليوم الأربعاء 10 يونيو 2020م بشكل كبير في محافظة عدن، ليصل إلى 731 ريال للدولار الواحد و 724 في محافظة حضرموت.

فيما أرتفع سعر الريال اليمني بشكل نسبي في العاصمة صنعاء ليصل عند 608 ريال يمني للدولار الواحد، اما متوسط سعر الدولار في السوق السوداء وصل إلى 605 ريال فيما استمر ثبات سعر صرف الدولار الواحد في البنك المركزي بصنعاء عند 250،50 ريال للدولار الواحد وفي البنوك اليمنية الأخرى في العاصمة صنعاء مازال الشراء مستقراً عند 498 ريال، فيما توقفت البنوك عن عملية بيع العملات الأجنبية. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني في التعاملات المالية بحسب “الاقتصادي اليمني” حتى مساء اليوم الأربعاء 10 يونيو 2020م مقابل (الدولار الأمريكي_ الريال السعودي والدرهم الإماراتي)



الأسعار في محلات صرافة صنعاء:



الدولار الأمريكي = الشراء: 608 ريالاً البيع 610 ريال

الريال السعودي = الشراء: 160،5 ريالاً البيع: 161 ريال

الدرهم الإماراتي = الشراء: 163 ريالاً البيع: 163،5 ريال

الأسعار في محلات صرافة عدن المحتلة:

الدولار الأمريكي = الشراء: 724 ريالاً البيع: 731 ريال

الريال السعودي = الشراء: 190 ريالاً البيع: 191 ريال

الدرهم الإماراتي = الشراء: 195،5 ريالاً البيع: 197،5 ريال

الأسعار في محلات صرافة حضرموت المحتلة:

الدولار الأمريكي = الشراء: 718 ريالاً البيع: 723 ريال

الريال السعودي = الشراء: 188،5 ريالاً البيع: 189،5 ريال

الدرهم الإماراتي = الشراء: 192 ريالاً البيع: 194 ريال

متوسط أسعار السوق السوداء

الدولار الأمريكي = 610 ريالاً

الريال السعودي = 165 ريالاً

الدرهم الإماراتي = 167 ريالاً

تنويه: الأسعار تختلف في محلات الصرافة من محل إلى أخر وبفارق ما بين 3 – 7 ريال.

