شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : تحذيرات عاجلة من استخدام هذه الأدوية وسحبها فورا من الأسواق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذرت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بالعاصمة المؤقتة عدن ،اليوم الأربعاء، من خطورة استخدام كبسولات “سوبر سليم جرين لين بودي”..

وبحسب وكالة سبأ الحكومية الهيئة العامة حذرت من استخدام كبسولات “سوبر سليم جرين لين بودي” بسبب احتوائه على مادة دوائية غير معلن عنها وهي مادة السيبوترامين التي تم سحبها من الأسواق في أكتوبر 2010م لتسببها في مشاكل قلبية وسكتات دماغية. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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كما حذرت الهيئة من خطورة استخدام كبسولات “جولدن ماكس بنك” بسبب احتوائها على مادة سيلانافيل والتي تسبب في انخفاض ضغط الدم الذي قد يصل إلى مستوى يشكل خطرا على المصابين بأمراض القلب والسكري وارتفاع نسبة الدهون.





وفي تعميم ثالث حذرت الهيئة من استخدامات “سوبر هاند سينتيزر جل” والمصنع في البحرين لصالح مصنع المملكة للمنظفات وذلك بسبب احتوائه على مادة داي ايثنتول أمين الكيميائية الخطيرة والتي تعتبر مهيج للجلد ولها اثار جانبية عند امتصاصها عبر الجلد.

وتضمتت تعميمات هيئة الأدوية التوصية بعدم استخدام المنتجات وسحبها من الأسواق إن وجدت ومنع استيرادها.