شكرا لبحثكم عن خبر ميليشيا الحوثي تعلن تنفيذ حظرا جزئيا في محافظة إب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفذت ميليشيا الحوثي بمحافظة إب الثلاثاء حظراً تجريبياً جزئياً في عدد من الحارات والأحياء السكنية بمدينة يريم ضمن اجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأفادت مصادر مقربة من ميليشيا الحوثي في محافظة إب بأن الحظر التجريبي يستهدف حارات "المجنة السفلى، خالد، الوتاري بمركز المديرية"

وبحسب المصادر فإن ميليشيا الحوثي تخطط لتنفيذ الحظر في مديريات أخرى في محافظة إب.

وقد كانت الميليشيا نفذت حظرا جزئيا في مديريات الظهار والمشنة وحبيش والعدين في محافظة إب قبل أيام.

وتنفذ ميليشيا الحوثي هذه الاجراءات الاحترازية في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتها في وقت لك تعلن فيه عن أرقام واحصائات كورونا في مناطق سيطرتها الأمر الذي أثار قلق وخوف المواطنين هناك.