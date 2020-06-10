شكرا لبحثكم عن خبر للمواطنين في صنعاء وعمران.. تحذير هام من وزارة الكهرباء في حكومة الحوثيين والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - حذرت وزارة الكهرباء في حكومة الميليشيا الحوثي غير المعترف بها دوليا اليوم الثلاثاء المواطنين وأصحاب المنازل العشوائية الواقعة في مسار خطوط الضغط العالي بين محافظتي صنعاء وعمران، من الاقتراب من الخطوط الكهربائية أو الصعود إلى أسطح منازلهم خلال الـ 72 ساعة المقبلة.

وقالت وكالة سبأ "الحوثية" أن مؤسسة الكهرباء ستقوم خلال الساعات المقبلة بتشغيل خط النقل 132 ك . ف "صنعاء -عمران" لإمداد محافظة عمران بالطاقة الكهربائية، ما يتطلب من أصحاب المنازل والمحال المجاورة للخطوط أخذ الحيطة والحذر وعدم العبث بها تجنباً لحدوث أي خطر قد يلحق بهم.

ودعت المؤسسة مدراء المديريات وعقال الحارات إلى إشعار المواطنين الساكنين بالقرب من تلك الخطوط، بعدم الاقتراب منها وتعزيز الوعي المجتمعي بخطورة ذلك حفاظا على سلامتهم.

وقالت الوزارة أنها غير مسؤولة عن أي تبعات جراء تشغيل الخط في تهرب واضح من مسؤوليتها في اصلاح ومراقبة خطوط نقل الطاقة.