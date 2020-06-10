الحوثيون يتعرضون لخسائر فادحة من قبل بوارج وطائرات التحالف في مزارع صالح

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يزيد بن سلمان - شبوة - تعرضت المليشيا الحوثية لخسائر فادحة بعد قصفهم من قبل البوارج الحربية والمقاتلات التابعة للتحالف العربي أثناء قيام المليشيا بأعمال عسكرية مشبوهة في مزارع تابعة للرئيس السابق علي عبد الله صالح في منطقة الجر بحجة .
وقالت مصادر ميدانية " للمشهد اليمني " اليوم الثلاثاء أن الحوثيين تعرضوا لخسائر فادحة في العتاد والأرواح بعد قصفهم بالبوارج الحربية من البحر أثناء تحريكهم لمنصات صواريخ في مزارع تابعة للرئيس صالح في منطقة الجر في مديرية عبس بمحافظة حجة يوم أمس .
وأضافت المصادر أن بارجات التحالف قامت بتمشيط المنطقة بأكثر من صاروخ وتم استهداف عربات عسكرية بينها دبابات تي 72 ومنصات صواريخ كاتيوشا روسية الصنع .
وأكدت المصادر أن مقاتلات التحالف العربي عاودت قصف المزارع بخمس غارات أخرى .
هذا ومنيت المليشيا بخسائر فادحة في المقاتلين وهو ما جعلها تطوف المناطق التابعة لها للبحث عن مقاتلين واختطاف الأطفال لتعويض النقص في صفوفها .
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