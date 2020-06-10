شكرا لبحثكم عن خبر السبب كورونا.. هلاك قيادي حوثي كبير مقرب من عبد الملك الحوثي "الاسم وصورة" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نعت جمعية علماء الحوثي القيادي الحوثي عبدالغني حسين المتميز المكنى بأبو محمد يوم الاثنين 8 يونيو في محافظة صعدة. وقالت مصادر محلية ، إن الهالك "المتميز" هلك بعد إصابته بفيروس كورونا الذي ينتشر في مناطق سيطرة الميليشيا. ويعد "المتميز" المسؤول الثقافي بمكتب عبدالملك الحوثي وهو من العناصر العقائدية الخطرة التي تدربت ودرست في معهد الخميني بإيران، وفقًا لذات المصادر. Advertisements كما يعد من الكوادر المليشيا المؤثرة والمختلطة بقيادات الحوثية المختلفة.

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