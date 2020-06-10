مليشيا الحوثي تقصف مناطق متفرقة من الدريهمي جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 يونيو 2020 الحديدة - الخليج 365 قصفت مليشيات الحوثي بقذائف المدفعية مناطق متفرقة من مديرية الدريهمي جنوب الحديدة بالساحل الغربي لليمن، وتمكنت القوات المشتركة من إخماد مصادر القصف.

وذكرت مصادر عسكرية ميدانية ان المليشيات الحوثية أطلقت عدد من قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 صوب مناطق متفرقة في الدريهمي بشكل مكثف وعنيف. Advertisements وأردفت المصادر ان القوات المشتركة تمكنت من تحديد مصادر النيران الحوثية ، وردت عليها بالأسلحة المناسبة وأخمدتها على الفور. وأكدت المصادر، أن القوات المشتركة أوقعت إصابات محققة في صفوف المليشيات وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح. وكانت المليشيات الحوثية قد شنت عمليات قصف واستهداف واسعة طالت القرى والمزارع والأحياء السكنية في مناطق متفرقة جنوب الحديدة، في ظل تخاذل واضح من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي

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