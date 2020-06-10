التحالف يقصف مواقع للمليشيا بمأرب وسقوط قتلى وجرحى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، 10/حزيران/2020، مواقع حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن. Advertisements وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في منطقة صلب التابعة لمديرية مجزر بالمحافظة تعرضت لقصف جوي عنيف. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية

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