شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن راتب "البشير" قبل خلعه ورقم حسابه في بنك أم درمان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جددت لجنة محاربة الفساد واسترداد الأموال بالسودان غضب الرأي العام نجاه وقائه فساد الرئيس المخلوع عمر البشير بعد الكشف عن راتبه الشهري .

Advertisements

وأكد رئيس اللجنة وعضو مجلس السيادة محمد الفلكي في مؤتمر صحفي أن "البشير " كان يتقاضى نثرية شهرية بقيمة 20 مليون دولار ، وتم الكشف عن حساب بإسمه برقم 2616 في بنك ام درمان الوطني يتم إيداع 20 مليون دولار شهرياً به .

وتابع أن هذا المبغ يتم إيداعه حتى بعد انفصال الجنوب ثم تناقص تدريجياً حتى 8 مليون دولار ثم 3 مليون دولار وبقى كذلك حتى تم خلعه.