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كما ورد : ميركل وماكرون يحضان الاتحاد الأوروبي على الاستعداد لاحتمال تفشي وباء مقبل بعد كورونا .. تفاصيل !

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عدن - ياسمين التهامي - كما ورد : ميركل وماكرون يحضان الاتحاد الأوروبي على الاستعداد لاحتمال تفشي وباء مقبل بعد كورونا .. تفاصيل !

هلا أخبار- طالب العديد من القادة الاوروبيين بينهم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل، الاتحاد الاوروبي الثلاثاء بدرس سبل الاستعداد في شكل أفضل لاحتمال تفشي وباء مقبل، معتبرين أن الاتحاد لم يحسن التعامل مع جائحة كوفيد-19.

 

 

 

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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واورد القادة في رسالة الى رئيسة المفوضية الاوروبية اورسولا فون دير لايين أن الرد الفوضوي على الذي اودى رسميا ب184 الفا و256 شخصا في الاتحاد الاوروبي "اثار تساؤلات" عن درجة الاستعداد واظهر الحاجة الى مقاربة على مستوى اوروبا، مع احتمال تفشي موجة ثانية من الوباء الراهن.  (euro news) 

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