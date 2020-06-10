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عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء 10-06-2020? - آخر تحديث الاربعاء 10-6-2020? السلطات السعودية تعلن عن وصول منظومة دفاع جوي وقوات بريطانية الى المملكة .. تفاصيل ! جديد اب برس Advertisements ​ نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان إرسال بريطانيا لقواتٍ ومنظوماتٍ دفاعية إلى بلاده. وقال بن سلمان في تغريدة على تويتر الثلاثاء: ‏بحثت في اتصالٍ هاتفي مع صديقي وزير الدفاع بالمملكة المتحدة بن والاس التعاون الثنائي بين بلدينا في المجال الدفاعي والعسكري، وسبل تعزيزه في إطار العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الصديقين. واضاف: نقلت لمعاليه خلال الاتصال شكر قيادة المملكة للحكومة البريطانية على إرسالها لقواتٍ ومنظوماتٍ دفاعية إلى المملكة؛ من أجل تحقيق الشراكة الاستراتيجية وحفظ الأمن الإقليمي، ومواجهة كل ما يهدد مصالح بلدينا الصديقين.

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