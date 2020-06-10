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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: الشرعية تثير غضب كل ابناء حضرموت..واللواء فرج البحسني ينقلب على الرئيس هادي ويعلن ولائه المطلق للمجلس الانتقالي..لن تصدق ماذا فعلت الشرعية

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