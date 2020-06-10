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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل...طارق عفاش يثير غضب الجنوبيين وقيادي جنوبي يكشف حقيقة سيطرة قوات طارق عفاش على هذه المنطقة الجنوبية الحساسة ( صورة )



كشف القيادي في المقاومة الجنوبية القائد عادل الحسني حقيقة استلام مليشيات طارق عفاش نقطة العلم بالمدخل الشرقي للعاصمة عدن.

حيث قال الحسني في منشور على صفحته على الفيس بوك ورصده محرر صحيفة الوطن العدنية بأنه لا صحة لإستلام مليشيات طارق صالح نقطة العلم في مدخل عدن الشرقي.

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واضاف: والذي حصل أن البعض شاهد بعض ضباط وأفراد طارق متجمعين في نقطة العلم، وكانوا فقط متجهين الى أبين وعددهم قليل فظن ان مهمتهم استلام النقطة.

#عادل_الحسني.