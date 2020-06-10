شكرا لمتابعة خبر عن عاجل..شاهد بالاسم والصورة اسماء الوزراء الذين سيتم الاطاحة بهم من مناصبهم ومفاجئة غير سارة لرئيس الوزراء "معين عد الملك" بعد الاطاحة به ( صورة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..شاهد بالاسم والصورة اسماء الوزراء الذين سيتم الاطاحة بهم من مناصبهم ومفاجئة غير سارة لرئيس الوزراء "معين عد الملك" بعد الاطاحة به ( صورة )

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