أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 يونيو 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الأربعاء الموافق 10 يونيو/ حزيران 2020 وهي كالتالي:

البحسني يوجه اللجنة بسرعة التحرّك إلى المواقع المتضررة https://www.elyamnelaraby.com/484977/ صحة ساحل حضرموت" توجه بإعادة افتتاح العيادات العامة في المستشفيات الحكومية والخاصة https://www.elyamnelaraby.com/484978/ تعرف على أوقات رحلات الخطوط الجوية اليمنية لهذا اليوم الأربعاء https://www.elyamnelaraby.com/484980/ محافظ حضرموت يعزّي في وفاة الدكتور سالم محمد بامؤمن https://www.elyamnelaraby.com/484987/ Advertisements البحسني يصدر قراراً بشأن تسمية مركز الحميات بالمكلا بإسم الدكتور رياض الجريري https://www.elyamnelaraby.com/484988/ 28 منظمة تتضامن مع الصحفيين في يوم الصحافة اليمنية وتطالب بالإفراج الفوري عن المختطفين https://www.elyamnelaraby.com/485007/ الرئيس هادي يعزي في وفاة المناضل أحمد علي السلامي https://www.elyamnelaraby.com/485010/ بدء سريان حظر التجوال الجزئي بمديرية شحن للوقاية من انتشار فيروس كورونا https://www.elyamnelaraby.com/485014/ مركز اللغة المهرية للدراسات والبحوث يدعو الكتاب والباحثين تقديم بحوثاتهم لجوائز المركز السنوية https://www.elyamnelaraby.com/485015/

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