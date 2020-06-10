بدء سريان حظر التجوال الجزئي بمديرية شحن للوقاية من انتشار فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

بدأ ظهر امس سريان حظر التجوال الجزئي في مديرية شحن بمحافظة المهرة ، ضمن إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا وتنفيذأ لتوجيهات لجنة الطوارئ بالمحافظة برئاسة المحافظ الأستاذ محمد علي ياسر.



وبدأ سريان الحظر اعتبارا من الساعة 12:00 ظهراً حتى منتصف الليل بشكل يومي وحتى إشعار آخر وتشارك في تنفيذه الأجهزة الأمنية بالمديرية ويشمل منع حركة التجوال وأغلاق المحال التجارية.

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ودعا مدير عام المديرية الشيخ محمد بن محمد زعبنوت المواطنين إلى التقيد بقرار الحظر والالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية والبقاء في المنازل لحمايتهم من الإصابة بالوباء.

فيما أكد مساعد مدير أمن المحافظة لشؤون الشرطة النقيب مراد كلشات على جهوزية إدارة الامني بالمديرية لتنفبذ الحظر ، مشيرا إلى أهمية تجاوب المواطنين مع القرار والتعاون في تطبيقه بما يحد من انتشار كورونا ويحفظ سلامة الناس.

وثمن الجهود التي تقوم بها السلطة المحلية ولجنة الطوارئ بالمحافظة لمجابهة جائحة كورونا والدعم والاهتمام الذي تقدمه لإدارة الشرطة والأجهزة الأمنية في هذا الجانب.

حضر فعالية التدشين قائد حرس الحدود العميد ركن كامل زعبنوت ومدير إدارة التدريب بإدارة الأمن العقيد عبدالرحيم نصيب ومدير أمن المديرية العقيد أحمد مسلم ومدير البحث الجنائي النقيب رشيد الصلاحي ومدير مكتب الاشغال العامة الشيخ سالم العيسي ومدير مكتب الصحة الدكتور عبدالحكيم رعفيت