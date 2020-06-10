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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يعزي في وفاة المناضل أحمد علي السلامي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 يونيو 2020
الخليج 365 - الرياض
بعث رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، الثلاثاء، برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل أحمد علي السلامي، عضو مجلس الشورى، بعد حياة حافة بالعطاء الوطني.
وأشاد الرئيس في برقية العزاء، بمواقف وإسهامات الفقيد خلال فترة الكفاح الوطني وعمله السياسي والتنظيمي المتميز.. مشيراً إلى أن الفقيد له سجل مشرف في خدمة الوطن في كافة المواقع والمناصب التي تولاها وبينها وزارة الكهرباء والمياه، وعضويته في مجلس النواب وغيرها.
وعبر الرئيس عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الجلل لأسرة الفقيد وقيادة وقواعد الحزب الاشتراكي اليمني.. مبتهلاً إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وكل محبيه ورفاقه الصبر والسلوان.
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