شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو///بشرى سارة لهذه الفئة من المغتربين اليمنيين في السعودية وقرار عاجل من رئاسة الوزراء يثلج صدورهم ( نص القرار ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء ، ١٠ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٤٥ صباحاً (الخليج 365_متابعات) �جهت الحكومة اليمنية، الثلاثاء 9 يونيو/حزيران، إدارة منفذ الوديعة البري، بالسماح للعالقين اليمنيين في منفذ شرورة السعودية بالعبور للأراضي اليمنية، دون فحص PCR والاكتفاء بالفحص الحراري. جاء ذلك في مذكرة وجهها سالم الخنبشي نائب رئيس الوزراء رئيس لجنة الطوارئ لمواجهة كورونا ، إلى مدير عام ميناء الوديعة البري. وأوضحت المذكرة إنه وفي ضوء التفاهمات والتنسيق مع رئيس الوزراء ووزيرا الخارجية والصحة يتم إجراء الفحص الحراري للعالقين في محافظة شرورة الحدودية لحل الوضع الصعب الذي يمرون به وبصورة استثنائية. وسيتوجب على من كانت درجة حرارته مرتفعة الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية، وفق ماجاء في المذكرة. وفي وقت سابق من يوم أمس، أوصت اللجنة البرلمانية لتقصي أوضاع العالقين في شرورة، الحكومة بإلغاء فحص PCR وتمكينهم من الدخول إلى الأراضي اليمنية، واستبداله بفحص آخر مجاني وسهل وسريع يحقق الغرض ولا تحمل المواطن أي أعباء.

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