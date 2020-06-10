شكرا لقرائتكم خبر عن عاااااجل// ”سعودي“ يغضب كل ابناء الجنوب ويسخر منهم و“السلطات السعودية” تعاقبه بشدة..شاهد ماذا قال هذا السعودي عن “ابناء الجنوب“ وكيف كان عقابه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء ، ١٠ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٣٠ صباحاً (الخليج 365_متابعات)

​أوقفت وزارة الداخلية السعودية، معلم رياضيات سابق من أبناء منطقة حائل بعدما أثار ردود فعل غاضبة بتغريدات نشرها عبر تويتر، وشبه فيها مواطنيه في جنوب البلاد بأهل اليمن، وزعم عدم فهمه للهجتهم.

وقالت الوزارة عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“ في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، إنها أوقفت شخصاً نشر تغريدات مسيئة لأبناء المنطقة الجنوبية، وتحتوي على عبارات تهدد اللحمة الوطنية، وتثير النعرات، وتطعن في الأعراض، واتخذت الإجراءات النظامية بحقه. ولم تذكر الوزارة اسم ناصر عبدالله بشكل صريح، لكن بيانها أعقب موجة غضب بين مدونين ينتمون لمناطق جنوب المملكة، من تغريدة معلم الرياضيات التي لم يخفف من الانتقادات ضده، محاولته الدفاع عن نفسه، والإشادة بهم.

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وكان عبدالله قد نشر مقطع فيديو يظهر جوانب من حياة سكان الجنوب، وكتب معلقاً ”هؤلاء من جنوب المملكة، سبحان الله عاداتهم واشكالهم ولهجتهم قريبه من اليمن ايام دراستنا في الرياض قبل 34 سنه يالله نفهم لهجتهم ولكن مع مرور السنين ماشاء الله تعلموا لهجة أهل نجد“.

ووجد الفيديو وتغريدة عبدالله انتشاراً واسعاً، وسط انتقادات لاذعة انهالت على كاتبها الذي واجه اتهامات بالإساءة لسكان الجنوب، بتلك التغريدة، وبتغريدة أخرى قال فيها في تعليق على الفيديو ذاته ”هؤلاء من اهل الجنوب ولهجتهم غير مفهومه اتمنى من اللي عاشوا في نجد يترجمونه“.

وبعد سيل من الانتقادات، والبلاغات الأمنية الإلكترونية ضد عبدالله، قال في تغريدة اعتذار لم تخفف من الجدل الذي أثاره ”انا آسف ل متابعيني غردنا عن تغريده لـ اهل الجنوب ودعيت الجنوبيين اللي عايشين في نجد ان يترجموا لنا كلامهم وان لهجتهم قريبه من اهل اليمن وجن جنونهم اليمن منبع الرجال والعروبه مادري وشالعنصريه اللي متواجده فيهم وتوي اصدق اليمنيين اللي عايشين عندنا في حايل ان اهل الجنوب تكبروا عليهم“.

وتتابع وزارة الداخلية والنيابة العامة وأجهزة حكومية أخرى، أي مخالفات للقوانين المحلية، يكون مصدرها مواقع التواصل الاجتماعي التي تجمع الملايين من السعوديين في عالم افتراضي نظمته المملكة بسن تشريعات خاصة بالتدوين والنشر فيه وفي شبكة الإنترنت بشكل عام.