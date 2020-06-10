شكرا لقرائتكم خبر عن هروب قيادات الانتقالي من الارض المعركة والجيش الوطني يغتنم أطقم ومدرعات …وآخرمستجدات معركة أبين والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء ، ١٠ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٤٠ صباحاً (الخليج 365_متابعات)
قالت مصادر ميدانية في محافظة أبين إن أعدادا كبيرة بقيادة السيد تابعة لقوات مايسمى بالمجلس الانتقالي حاولت التسلل لجبل سيود في أبين والذي يسيطر عليه الجيش الوطني.
وأضافت المصادر أن الهجوم والمحاولة الانتقالية بائت بالفشل والهزيمة مخلفة قتلى وجرحى من المهاجمين.وغنم الجيش الوطني في الهجوم دبابة وثلاثة أطقم بعد أن تركها مسلحوا الانتقالي ولاذوا بالفرار.
وغنم الجيش الوطني في موقع آخر مضاد طيران مع استمرار المعارك بين الطرفين.
كما أفادت مصادر أخرى عن صول عدد من القتلى والجرحى من قوات الانتقالي صباح اليوم إلى مستشفى صابر بمحافظة عدن بعد معارك مساء أمس في أبين.
وكان العقيد علي سيف الحالمي اليافعي وهو اركان حرب كتيبة حزم ٢ التابعة للانتقالي لقي مصرعه في معارك أبين وفق لمصادر عدة أكدت ذلك.
وتواصل قوات الانتقالي تعزيز جبهاتها بمقاتلين جدد بعد الانهيارات الكبيرة التي عاشتها بمعاركها الأخيرة مع الجيش الوطني.
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