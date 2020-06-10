شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل// اعلان هام من الجوازات بشأن الفئات المعفية من الرسوم وجدول توضيحي لتسديد الغرامات وموعد تجديد الاقامات للافراد والعائلات بسبب كورونا الفتاك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء ، ١٠ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٠٠ صباحاً (الخليج 365_متابعات)

أوضحت مديرية الجوازات السعودية أنها فصلت كل ما يتعلق برسوم الإقامة ورسوم العمل والشروط والإعفاءات الخاصة بالوافدين لسنة 2020، وبسبب تفشي فايروس كورونا، وسنوضح لكم كشف جدول توضيحي حول تلك الرسوم وموعدها وقيمتها الإجمالية للوافدين العاملين في المملكة.

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الفئات المعفاة من رسوم العمالة وهم المنشآت الصغيرة التي تتكون من 9 عمال فأقل، يتم إعفاؤها من دفع المقابل المالي عن أربعة من العمال الوافدين، ونبدئها برسوم تمديد الإقامة الخاصة بالوافدين لسنة 2020 وهي كالآتي حيث تبلغ رسوم تجديد الهوية للتمديد 100 ريال أما لأصحاب الهوية المنتهية فقد تبلغ 500 ريال سعودي وتلك الرسوم لن تدفع لـ 3 أشهر من الآن بحسب الإعفاء الذي أعلنت عنه المملكة بسبب الظروف التي يعيشها العالم بسبب تفشي فايروس كورونا

وفيما يتعلق بخطوات تجديد الإقامة، فإليكم الخطوات التالية بحسب ما نشرت الجوازات ” أولا الدخول على رابط موقع وزارة الداخلية السعودية، ومن ثم الضغط على إيقونة تجديد اقامة.

ثم تعبئة البيانات المطلوبة في نموذج الطلب المرفق على الموقع والتأكد من صحتها، ومن ثم الدخول على موقع وزارة الداخلية، ثم عليك القيام بالضغط إيقونة اسم العامل، لتظهر فوراً كل بياناتك في هيئة نموذج مكتمل يجب منك التأكد من صحة تلك البيانات.