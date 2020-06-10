شكرا لمتابعة خبر عن ساحرة يمنية سآخذ بثأر الرئيس السابق صالح ..وتتوعد بإزاحة زعيم الحوثيين ..لكن بهذا الشرط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية في محافظة حجة امس الثلاثاء، أن ساحرة يمنية توعدت بإعاقة زعيم الحوثيين "عبدالملك الحوثي" ثأرا للرئيس الراحل علي عبدالله صالح، وأحد أقاربها الذي أخذه الحوثيين للقتال بصفوفهم و أعادوه جثة هامدة.

واوضحت المصادر أن ساحرة كبيرة في السن بمحافظة حجة، وعدت بالقضاء على زعيم الحوثيين وجعله شخص عاجز وضعيف وغير قادر على القيام بأي مهام .

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وبينت المصادر أن الساحرة أكدت أنها تستطيع أن تجعل زعيم المحوثيين يصاب بالجنون، وعدة أمراض أخرى تجعله في إعاقة دائمة.

وذكرت المصادر أن الساحرة طلبت إحضار بضع شعرات من رأس عبد الملك الحوثي لتحقيق ما وعدت به.

ونوهت المصادر بأن الحوثي يتوعد من جهته بالقبض على الساحرة.

يأتي ذلك عقب مصرع أحد اقربائها في جبهات القتال بصفوف الحوثي، بعد قيامهم باخذه للقتال بالتحايل عليه دون علم أسرته.

وانتشر عشرات السحرة في الاونة الاخيرة بمعظم المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثي باعتبارها بيئة خصبة للجهل والخرافة.