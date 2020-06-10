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عدن - ياسمين التهامي - وردنا التالي من المركز الوطني للارصاد في اليمن: ينبة المواطنين وسائقي المركبات في هذة المحافظات.. من الانخفاض الحاد في مدى الرؤية .. تفاصيل !

جديد اب برس Advertisements ​ المركز الوطني للأرصاد في اليمن سائقي المركبات في عدد من محافظات الجمهورية من الانخفاض الحاد في مدى الرؤية الأفقية نتيجة كتلة الغبار الواسع الانتشار خلال الـ 24 ساعة القادمة. وذكر المركز في نشرته الجوية, أن كتلة غبار واسع الانتشار مصدرها وسط شبه الجزيرة العربية تؤثر حالياً على صحراء الربع الخالي وتوقع المركز أن تتقدم كتلة الغبار جنوباً وتتأثر بها صحاري محافظات (المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب) وقد يشمل تأثيرها محافظة الجوف وربما أجزاء من محافظتي صعدة، والبيضاء لكن بكثافة أقل. كما نبه المركز المواطنين في المحافظات المذكورة، بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة من آثار موجة الغبار خاصة الذين يعانون من أمراض الصدر، وكذلك سائقي المركبات في الخطوط الطويلة وفي الطرقات الصحراوية من الانخفاض الحاد في مدى الرؤية الأفقية.

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