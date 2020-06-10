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عدن - ياسمين التهامي - وردنا التالي : الهيئة العامة للطيران السعودي تحسم الأمر هذة الجنسيات الممنوعين من السفر في زمن “كورونا .. تفاصيل !

جديد اب برس

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الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، عن الإجراءات التي يجب على المسافرين اتباعها عند السفر عبر المطارات المملكة، والتي تهدف لضمان رحلة سفر آمنة. وأكدت الهيئة، أنه لن يسمح للمسافر الذي تصل درجة حرارته لأكثر من 38 من دخول مطارات المملكة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية التي تنفذها الهيئة، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية “واس”. كما أوضحت أن على المسافر الالتزام بشراء التذاكر إلكترونيا، وقياس درجة الحرارة في المطار، حيث لن يسمح بدخول من تزيد حرارته عن 38، والحضور قبل مواعيد إقلاع الرحلة بساعتين، وسيقتصر الدخول للمطار على المسافرين فقط ويستثنى من ذلك مرافق واحد لكبار السن وذوي الإعاقة، والالتزام بلبس الكمامة، حيث سيتم التشديد على الالتزام بلبس الكمامة وسيمنع الراكب من السفر في حال لم يلتزم بلبسها، وتعقيم اليدين عند الدخول إلى الصالة، وارتداء الكمامات طوال مدة سير الرحلة وأثناء عملية النزول من الطائرة وأفادت الهيئة، أن “من الالتزامات التي يجب على المسافر عند سفره اتباعها، الالتزام بالتعقيم من خلال أجهزة التعقيم المخصصة داخل المطار إذ سيلتزم المسافر بتعقيم اليدين عند الدخول للصالة، إضافة إلى الالتزام بالحفاظ على المسافة الآمنة بين المسافرين من خلال الوقوف على الملصقات الإرشادية، حيث اعتمدت الحفاظ على مسافة 2 متر بين المسافرين في مناطق التجمعات وفي أماكن الجلوس والانتظار من خلال ترك مقعد فارغ بين كل مسافر وآخر، بالإضافة إلى ‏‎التباعد بين المسافرين بمسافة 2 متر لدى جميع مقدمي الخدمات والمطاعم والمقاهي على أن يقتصر الدفع على الوسائل الإلكترونية فقط”. يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني اتخذت كافة التدابير والإجراءات لضمان رحلة سفر آمنة للمسافرين، حيث قامت بجدولة الرحلات بحيث تكون الفترات الزمنية بين الرحلات لا تقل عن 3 ساعات حتى يتم تعقيم الصالات والمعدات، وألزمت جميع العاملين في المطارات والطواقم الجوية بالتعقيم ولبس الكمامة وأقنعة الحماية وخضوعهم للفحص الصحي، ووفرت المعقمات في جميع أرجاء المطارات، إضافة إلى تعقيم المطارات بشكل مستمر كل 3 ساعات، وتطهير جميع الطائرات بشكل مستمر بعد كل رحلة.