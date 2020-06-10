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عدن - ياسمين التهامي - اليوم الاربعاء : الصحة السعودية : تسجيل 2365 حالة شفاء من كورونا .. تفاصيل !

جديد اب برس Advertisements ​ ر الخير تتوالى لليوم الثاني .. الصحة السعودية تعلن تسجيل 2365 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 اليوم الاربعاء أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء عن تسجيل 1905 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ليصل بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في المملكة 44830 حالة، النشط منها حتى هذه اللحظة 26935 حالة، منها 147 حالة حرجة في العناية المركزة. وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم عن خبر سار بخصوص حالات الشفاء حيث تم تسجيل 2365 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا ليصل بذلك إجمالي عدد الحالات التي تعافت تماماً من المرض 17622 حالة. كما أعلن محمد العبدالعالي انه تم تسجيل 9 حالات وفاة ليصل بذلك اجمالي عدد الحالات التي توفيت من فيروس كورونا 273 حالة رحمهم الله جميعاً. وقد توزعت الإصابات اليوم في أغلب مناطق المملكة ولكن أكثر المناطق إصابة هي الرياض 673 ، جدة 338 ، مكة المكرمة 283 ، الدمام 147

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