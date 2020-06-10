شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية السعودية ” تعلن عن مبادرة «عودة» لترحيل المقيمين حاملي تأشيرة «الخروج والعودة» و«النهائي» لبلدانهم .. تفاصيل ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - «الداخلية السعودية ” تعلن عن مبادرة «عودة» لترحيل المقيمين حاملي تأشيرة «الخروج والعودة» و«النهائي» لبلدانهم .. تفاصيل !

جديد اب برس

Advertisements

​

خلية السعودية ” تطلق مبادرة «عودة» لسفر المقيمين حاملي تأشيرة «الخروج والعودة» و«النهائي» لبلدانهم أعلنت وزارة الداخلية السعودية إطلاق مبادرة «عودة» وقالت الوزارة وبحسب عكاظ انه وإنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تم إطلاق مبادرة «عودة» التي تقتضي وبشكل استثنائي تمكين من يرغب من المقيمين حاملي تأشيرتي «الخروج والعودة»، و«النهائي» من السفر جواً لبلدانهم، وذلك من خلال تقديم طلبات العودة إلى بلدانهم إلكترونياً عبر منصة «أبشر». وأوضحت الوزارة أن المبادرة تتم بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وسيتم استقبال الطلبات والموافقة عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء إجراءات سفرهم عبر الرحلات الجوية الدولية، حيث سيتم إرسال رسالة نصية للمستفيد موضح بها موعد الرحلة ورقم التذكرة وبيانات الحجز، وبموجبها يقوم المستفيد بتأمين تذكرة سفره واستكمال إجراءات السفر. وبينت أنه يمكن الاستفادة منها من خلال الدخول على منصة «أبشر» للخدمات الإلكترونية، ثم اختيار أيقونة «عودة» وتعبئة الحقول التالية: (رقم الإقامة – تاريخ الميلاد – رقم الجوال – مدينة المغادرة – مطار الوصول)، مشيرةً إلى أنه لا يلزم للحصول على الخدمة وجود حساب للمستفيد في (منصة أبشر)، وذلك تسهيلاً للمقيمين للاستفادة من المبادرة وأكدت وزارة الداخلية أن المغادرة ستكون عبر المطارات التالية: مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، وستتيح للوافدين المستفيدين من الخدمة الموجودين خارج مدن رحلاتهم إمكانية الوصول لمطار المغادرة بعد إتمام إجراءات سفرهم بوقت كافٍ. وفي وقت سايق أعلنت السلطات السعودية ، امس الثلاثاء عن انطلاق أولى الرحلات المخصصة على الطيران السعودي لنقل الوافدين إلى بلدانهم، والتي ستبدأ من مطار الملك عبد العزيز في جدة. وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة إن “أولى الرحلات على الخطوط السعودية المخصصة لنقل الوافدين إلى بلدانهم، بدأت من مطار الملك عبد العزيز بجدة إلى العاصمة الفلبينية مانيلا. وأشارت إمارة العاصمة المقدسة إلى أن “الرحلة تأتي ضمن مبادرة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لإتاحة عودة بعض الوافدين إلى بلدانهم بشكل استثنائي”