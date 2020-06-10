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عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء 10-06-2020? - آخر تحديث الاربعاء 10-6-2020? عاجل: الشروط الصادرة من السلطات السعودية.. في السماح باستقبال الحجاج هذا العام في ظل أزمة كورونا .. تفاصيل هامة ! جديد اب برس Advertisements ​ مصادر مطلعة أمس الاثنين بحسب رويترز إن: “السعودية ربما تحد بشدة من أعداد الحجاج هذا العام لمنع المزيد من تفشي فيروس كورونا.” ويبلغ عدد الحجاج سنويا حوالي 2.5 مليون. وطلبت السعودية في مارس تعليق خطط الحج ووقف العمرة حتى إشعار آخر. وقال مصدران مطلعان على الأمر إن السلطات تفكر الآن في السماح ”بأرقام رمزية فقط“ هذا العام، مع فرض قيود تشمل حظر الحجاج الأكبر سنا وإجراء فحوص صحية إضافية. وأضاف مصدر آخر إنه من خلال الإجراءات الصارمة، تعتقد السلطات أنه قد يكون من الممكن السماح بما يصل إلى 20 في المئة من عدد الحجاج المعتاد لكل دولة.

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