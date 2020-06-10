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صنعاء - ياسمين الخيامي - 3 فتيات يمنيات من هذه المحافظة يثيرن غضب كل اليمنيين بعد قيامهن بعمل فاضح ومحرم شرعا مع اقرب الناس اليهن..لن تصدق ماذا فعلن مع والدهن ( صورة )

2020/06/10 الساعة 09:40 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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