تراند اليوم : سجن سما المصري لـ 15 يومًا ومصيرها أسود؟

شكرا لقرائتكم خبر عن سجن سما المصري لـ 15 يومًا ومصيرها أسود؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - القي القبض على الرقاصة المصرية سما المصري في الأول من رمضان، أي يوم الجمعة، وكان انتشر فيديو للحظة إلقاء القبض عليها من منزلها فجرًا.

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وفور القاء القبض عليها، أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، بحبسها لأربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، قالت النيابة العامة إنه تبين لها من تصفح أحد هواتف المصري إنشاؤها العديد من الحسابات، على خلاف ما أعلنت.

واليوم, أصدر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة أمس الأحد قراراً بتجديد حبس المصري 15 يوماً إضافياً على ذمة التحقيقات.

مصير سما المصري لا يزال غامضًا حتى الآن وقد كون مصيرها أسود إن قرر القاضي حبسها لسنوات طويلة.