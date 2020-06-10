شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ حضرموت يعزّي في وفاة الدكتور سالم محمد بامؤمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 يونيو 2020 الخليج 365 - المكـلا رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، خالص التعازي وعظيم المواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الأستاذ الدكتور سالم محمد بامؤمن نائب عميد الدراسات العليا بكلية التربية بجامعة سيئون.

Advertisements وعبّر المحافظ البحسني عن أسفه الشديد لفقدان حضرموت أحد كوادرها الأكاديمية، منوهاً بإسهامات الفقيد ومشاركاته الكبيرة والمتعددة في مجالات التنمية البشرية والإهتمام بالتعليم وقضايا المجتمع. وتقدم محافظ حضرموت بأحر التعازي وعظيم المواساة لأولاد الفقيد وأسرته وكافة وزملائه وطلابه ومحبيه وقيادة ومنتسبي جامعة سيئون، مبتهلاً إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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