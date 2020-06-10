تعرف على أوقات رحلات الخطوط الجوية اليمنية لهذا اليوم الأربعاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 يونيو 2020 الخليج 365 ينشر "الخليج 365" أوقات الرحلات الجوية الخاصة بالخطوط الجوية اليمنية ليوم الأربعاء، الموافق 10 يونيو/حزيران 2020 ، وهي كالتالي:

رقم الرحلة: 604 خط الرحلة: سيئون- القاهرة الاقلاع : 07:00 صباحا Advertisements الوصول: 09:45 صباحا رقم الرحلة: 605 خط الرحلة القاهرة - سيئون الاقلاع : 11:00 ظهرا (توقيت القاهرة) الوصول: 15:30 عصرا

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