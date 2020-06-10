وكيل وادي حضرموت بين الحميات و"كوفيد - 19"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 يونيو 2020

الخليج 365 - متابعات

تفاقمت حالة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء "عصام الكثيري" للأسوأ بعد نقله إلى أحد المستشفيات في مدينة سيئون كبرى مدن وادي حضرموت اليمنية؛ جراء إصابته بحمى مزمنه.



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ويخضع الوكيل الكثيري للعلاج الصحي تحت إشراف طاقم طبي متخصص بعد ارتفاع الحمى لديه لما يقارب العشرة أيام.

ووفقاً لمصدر طبي فإن الوكيل الكثيري يتحسن تدريجياً من الحمى، غير أنه أكد اشتباه حالته بوباء كورونا، لافتاً أنه لم تؤكد إصابته الفعلية لانعدام المحاليل الطبية الخاصة بفحص كوفيد19 الـ(بي سي ار " PCR ") عن محافظة حضرموت بعد نفادها الشهر المنصرم.

وقال مصدر مقرب من الكثيري، إنه أصيب بحمى شديدة دون ذكر أي معلومات حول خصوصية المرض، لافتاً أنه يتماثل للشفاء بشكل تدريجي