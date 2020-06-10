شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رئيس دولة حالى إثر أزمة قلبية مفاجئة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلنت حكومة جمهورية بوروندي، الثلاثاء، وفاة الرئيس الحالي للبلاد، بيير نكورونزيزا عن عمر يناهز الـ56 عاما. وقالت الحكومة، في بيان لها على “تويتر”: “تعلن حكومة جمهورية بوروندي ببالغ الأسى وفاة الرئيس، بيير نكورونزيزا، بصورة مفاجئة في مستشفى في مقاطعة كاروزي نتيجة نوبة قلبية في 8 يونيو/ حزيران”.
وقالت السلطات في بوروندي إن “نكورونزيزا توجه إلى مقاطعة نغوزي، في 6 يونيو/ حزيران، لمشاهدة مباراة في الكرة الطائرة، وأصابته وعكة صحية ليلة الأحد، وتم نقله إلى المستشفى”.
وأضافت أنه “في 8 يونيو/ حزيران، ساءت حالته بشكل حاد، وأصيب بنوبة قلبية وتوفي على الرغم من جهود الأطباء”.
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