شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رئيس دولة حالى إثر أزمة قلبية مفاجئة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت حكومة جمهورية بوروندي، الثلاثاء، وفاة الرئيس الحالي للبلاد، بيير نكورونزيزا عن عمر يناهز الـ56 عاما. وقالت الحكومة، في بيان لها على “تويتر”: “تعلن حكومة جمهورية بوروندي ببالغ الأسى وفاة الرئيس، بيير نكورونزيزا، بصورة مفاجئة في مستشفى في مقاطعة كاروزي نتيجة نوبة قلبية في 8 يونيو/ حزيران”.

وقالت السلطات في بوروندي إن “نكورونزيزا توجه إلى مقاطعة نغوزي، في 6 يونيو/ حزيران، لمشاهدة مباراة في الكرة الطائرة، وأصابته وعكة صحية ليلة الأحد، وتم نقله إلى المستشفى”.

وأضافت أنه “في 8 يونيو/ حزيران، ساءت حالته بشكل حاد، وأصيب بنوبة قلبية وتوفي على الرغم من جهود الأطباء”.