ابتسامة عفوية للملك سلمان تجتاح مواقع التواصل.. فيديو

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عدن - ياسمين التهامي - ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز جلسة مجلس الوزراء أمس الثلاثاء. وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لخادم الحرمين أثناء ترأسه الجلسة. وظهر الملك وهو يبتسم بطريقة عفوية ويقلب ورقات على المكتب أمامه. وأثار مقطع الفيديو حالة من التفاعل على نطاق واسع بين المغردين الذين عبروا عن حبهم الشديد لخادم الحرمين الشريفين. وانهالت التعليقات التي تضمنت عبارات الدعاء للملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بأن يحفظهما الله ويوفقهما في إدارة شؤون المملكة والارتقاء بها دائما وجعلها في مصاف ومقدمة الدول عربيا ودوليا. يشار إلى أن جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها خادم الحرمين أمس تناولت مراحل العودة إلى الأوضاع الطبيعية بشكل تدريجي في جميع مناطق المملكة القائمة على التباعد الاجتماعي. كما تناولت مستجدات الأحداث وتطوراتها على المستويين الإقليمي والدولي. — عماد الشريف (@3madAlshareef) #فيديو لابتسامة عفوية من قائدنا الغالي #الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز خلال جلسة #مجلس_الوزراء أمس الثلاثاء💚 pic.twitter.com/1Ggy57L8ZQ — عماد الشريف (@3madAlshareef) June 9, 2020 — عماد الشريف (@3madAlshareef)

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