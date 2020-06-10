شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل///الحوثي يعلن رسميا انسحابه الكامل من هذه المحافظة ويضع 8 شروط للانسحاب كليا وترك الخيارات لابنائها "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء ، ١٠ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٤٠ صباحاً (الخليج 365_متابعات)

نقلت وساطة قبلية جديدة، عرضاً حوثياً لمشايخ النكف القبلي بمديرية ردمان، يتكون من 8 بنود لحل قضية مقتل جهاد الأصبحي التي وقعت الشهر الماضي بمديرية الطفة.

وبحسب مصدر قبلي، تضمن العرض انسحاب قوات الحوثي من كامل مديريات البيضاء، على أن يشكل أبناء المحافظة مجلس أعيان لإدارة شؤونها. كما تضمن العرض أن يضمن مشايخ البيضاء تأمين المحافظة وعدم السماح بمرور أي قوات للتحالف عبرها لمقاتلة الحوثيين.

وينشر "المحيط برس " بنود العرض:

1- ينسحب الحوثيون من كامل مديريات البيضاء وتسليم المحافظة لأبنائها.

2 يضمن مشايخ المحافظة تأمين المحافظة وعدم السماح بمرور أي قوات للتحالف عبر المحافظة لمقاتلة الحوثيين.

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3- يحتفظ الحوثيون بتواجد أمني وعسكري في مدينة رداع ومنطقتي ريام والمكلة وتورد واردات المنطقتين بالمناصفة للمركزية والمحلية.

4- يشكل أبناء المحافظة مجلس أعيان يدير شؤون المحافظة بالكامل.

5- للحوثيين من أبناء المحافظة كامل حقوقهم كبقية أبناء المحافظة الآخرين ويضمن مجلس أعيان المحافظة سلامة وأمن المنتمين للحوثيين من المحافظة.

6- تسليم الجناة قتلة الشهيدة جهاد الأصبحي لمحكمة يختارها مجلس القضاء بصنعاء لينالوا جزاءهم العادل.

7- تشكيل لجنة مشتركة للتنسيق بين صنعاء والبيضاء بالتساوي لها مقران بصنعاء ورداع.

8- يقوم مجلس الأعيان باختيار محافظ ومدير أمن وقائد محور عسكري ويطلب كل العسكريين من أبناء المحافظة السابقين ما قبل 2015 وتجنيد عدة كتائب بخطة من مجلس المحافظة حسب الاحتياج.