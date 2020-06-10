شكرا لقرائتكم خبر عن عاااااااااجل : كارثة مرعبة داخل القصر الملكي السعودي قبل قليل والملك سلمان وكل السعوديين يذرفون الدموع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء ، ١٠ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٢٠ صباحاً (الخليج 365_متابعات)

سيطرت حالة من الرعب والفزع على دالقصر الملكي السعوي بالعاصمة الرياض، بعد وفاة كبير أطباء الحرس الوطني متاثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأرجعت مصادر حالة الفزع والهلع داخل القصر الملكي إلى مخالطة الطبيب الراحل عددًا كبيرًا من المتواجدين داخل القصر الملكي المتواجد في قلب العاصمة الرياض، ويسكنه الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وعدد آخر من أمراء العائلة المالكة.

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وأعلنت وزارة الصحة السعودية، الاثنين، وفاة الدكتور عادل العثمان، كبير أطباء الحرس الوطني السعودي، واستشاري و رئيس قسم الأمراض المعدية في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ورغم محاولات البعض طمس الحقيقة وإشاعة وفاة الطبيب الملكي بأزمة قلبية، إلا أن عددًا من زملائه وأقاربه أكدوا وفاته بعد إصابته بالفيروس التاجي المتفشي في أرجاء العالم.

وغرد ابن عمه سامي العثمان، قائلًا: إنا لله وإنا إليه راجعون.. بقلوب راضية ومؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله تعالى ابن عمي وأخي كبير أطباء الحرس الوطني، الدكتور عادل بن فهد عبد العزيز العثمان، رئيس الأمراض المعدية بالحرس الوطني بعد أن أصيب بكورونا، نصيحتي للجميع بالتباعد ولبس الكمامة.