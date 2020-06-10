شكرا لقرائتكم خبر عن عااااجل//إنفجارات عنيفة تهز العاصمة صنعاء والحوثيين يكشفون سببها ! تفاصيل أكثر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء ، ١٠ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٤٠ صباحاً (الخليج 365_متابعات)

هزت انفجارات عنيفة العاصنة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثي في الساعات الاولي من صباح اليوم. Advertisements وقالت مصادر محلية، ان الانفجارات ناتج عن قصف شنته مقاتلات التحالف العربي على مواقع الحوثي بصنعاء. واضافت المصادر، ان مقاتلات التحالف العربي شنت عدة غارات على معسكر الصباحة غرب العاصمة صنعاء. ‏بالمقابل، اتهم الحوثي التحالف العربي بالقاء قنبلة عنقودية على منطقة الصباحة، بحسب قناة المسيرة الحوثية.

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