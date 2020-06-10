شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المشتركة تدمر مخبأ لحوثي يسفر عن مصرع العشرات داخل مدينة الحديدة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء ، ١٠ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:١٨ صباحاً (الخليج 365_متابعات)
لقي عدد من عناصر الحوثي مصرعهم داخل أحد مخابئهم القريبة من خطوط التماس، عقب كسر محاولة تسلل لهم في مدينة الحديدة .
وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن الحوثي دفع في الساعات الماضية عدداً من عناصرها لمحاولة تسلل يائسة صوب خطوط التماس داخل مدينة الحديدة وسرعان ما انكسرت أمام يقظة وصلابة أبطال القوات المشتركة.
وأضاف أن القوات المشتركة رصدت أحد المخابئ التي فر إليها عدد من المشاركين في محاولة التسلل الفاشلة، وتم دكه من قبل المدفعية .
ووزع الإعلام العسكري تصويراً جوياً يوثق لحظة دك المخبأ وفرار عدد من عناصر الحوثي .
ويوثق التصوير اتخاذ الحوثي المنشآت العامة والخاصة داخل مدينة مخابئ ومخازن اسلحة وثكنات لعناصره.
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