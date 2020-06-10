شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط الجوية ”السعودية“ تصدم “المسافرين“ بقرار هو الأول من نوعه في تاريخ ”المملكة” و“العالم” اجمع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء ، ١٠ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٠٥ صباحاً (الخليج 365_متابعات)

أعلنت الخطوط السعودية إغلاق منطقة المنطقة المخصصة للصلاة على متن طائراتها مؤقتاً، للحفاظ على التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 . وكانت الخطوط استأنفت الأسبوع الماضي تشغيل الرحلات الداخلية بين عدد من مطارات المملكة، وتضمنت خطتها التشغيلية في المرحلة الأولى، تشغيل 60 رحلة داخلية .

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