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عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء 10-06-2020? - آخر تحديث الاربعاء 10-6-2020? صنعاء تستغيث .. طيران التحالف يشن غارات عنيفة على قلب العاصمة صنعاء.. (الأماكن المستهدفة) ! أفادت مصادر محلية بأن طائرات التحالف تحلق هذه الأثناء بشكل مكثف في أجواء العاصمة صنعاء. جديد اب برس Advertisements ​ وأضافت المصادر أنه سمع دوي إنفجارات في بعض المناطق الواقعة بضواحي العاصمة صنعاء، وسط تحليق للطيران في أجواء العاصمة وعدد من مديريات صنعاء.

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