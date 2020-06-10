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صنعاء تستغيث .. طيران التحالف يشن غارات عنيفة على قلب العاصمة صنعاء.. (الأماكن المستهدفة) !

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عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء 10-06-2020? - آخر تحديث الاربعاء 10-6-2020?

صنعاء تستغيث .. طيران التحالف يشن غارات عنيفة على قلب العاصمة صنعاء.. (الأماكن المستهدفة) !

أفادت مصادر محلية بأن طائرات التحالف تحلق هذه الأثناء بشكل مكثف في أجواء العاصمة صنعاء.

 

 

 

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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وأضافت المصادر أنه سمع دوي إنفجارات في بعض المناطق الواقعة بضواحي العاصمة صنعاء، وسط تحليق للطيران في أجواء العاصمة وعدد من مديريات صنعاء.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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