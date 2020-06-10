شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير خالد بن سلمان يبحث تعاونا عسكريا مع بريطانيا والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - بحث الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع السعودي، في اتصال هاتفي تلقاه الثلاثاء، من وزير الدفاع في المملكة المتحدة بن والاس، العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين الصديقين خصوصاً في الشأن الدفاعي، والعمل المشترك بين البلدين لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأعرب نائب وزير الدفاع السعودي خلال الاتصال عن تقدير المملكة العربية السعودية للمملكة المتحدة على جهودها في التعاون بين البلدين من خلال إرسال قوات عسكرية ومنظومات دفاعية بريطانية إلى المملكة لتحقيق الأهداف المشتركة في حماية أمن المنطقة، بحسب وكالة أنباء السعودية "واس".
من جهته، أوضح الوزير والاس أن القوات البريطانية الموجودة في المملكة تؤكد عمق الشراكة بين البلدين الصديقين، وتعزز التعاون لحفظ أمن المنطقة واستقرارها.
وأثنى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز خلال الاتصال على ما وصلت إليه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في جميع المجالات ومنها الجوانب الدفاعية.
وأكد نائب وزير الدفاع السعودي، أهمية تعزيز هذه الشراكة في إطار الرؤية المشتركة في مواجهة أشكال التهديد للأمن والسلم الدوليين كافة، ولحماية الممرات المائية الحيوية وعدم تعريض التجارة الدولية للخطر.
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