شكرا لقرائتكم خبر عن الجوازات السعودية تخص هذه الجنسية بتوضيح لعقوبة عدم استخدام الكمامة في المملكة «شاهد الفيديو» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت المديرية العامة للجوازات فيديو توعويًا باللغة الفليبينية حول عقوبة عدم استخدام الكمامة وعدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقالت عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر"» تحت هاشتاق (#نعود_بحذر): «عقوبة عدم استخدام الكمامة وعدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي.. باللغة الفلبينية».

ويقدر عدد العمال الفلبينيين في الخارج بنحو 2.2 مليون عامل، بحسب أحدث أرقام صادرة عن هيئة الإحصاءات الفلبينية في العام 2016، «97.5%» منهم لديهم عقود عمل قائمة أي يعملون بطريقة شرعية، بحسب «العربية نت».

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وفي حين أن 57% من إجمالي العمّال الفلبينيين يتخذون من آسيا الغربية مقرًا لهم، تبقى المملكة العربية السعودية الوجهة الرائدة للعاملين الفلبينيين في الخارج، فهي تستقبل نحو 23.8%، من العاملين الفلبينيين والعدد في تزايد.